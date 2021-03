Des policiers bruxellois en civil mènent une première opération contre le harcèlement de rue

Les policiers ont notamment arpenté les rues de Brabant, Allard et d'Aarschot, les places Liedts, Rogier et du Nord ainsi que les parcs Gaucheret et Botanique.

La zone de police Bruxelles-Nord a adapté un modèle d'opérations développées par la police de Liège. Cet échange de bonnes pratiques a été réalisé à travers le réseau de police "Intersection".