Le masque rendu obligatoire pour les élèves flamands de 5e et 6e primaires, "mais les écoles ne fermeront pas"

Pas moins de 4.498 élèves (0,38%) et 432 membres du personnel enseignant (0,26%) ont été testés positifs au coronavirus entre le lundi 1er et dimanche 14 mars. Exactement 18.646 élèves (1,56%) et 327 membres du personnel (0,20%) ont été placés en quarantaine.

Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux deux dernières semaines de février, lors desquelles 3.553 élèves et 230 membres du personnel enseignant avaient été testés positifs et 7.072 élèves et 146 membres du personnel avaient été mis en quarantaine. La plus forte augmentation des cas de contamination a été constatée dans les écoles primaires, selon l'enquête des "CLB".