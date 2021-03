La ministre de l’Intérieur se rend à Liège pour apporter son soutien aux policiers blessés lors des émeutes

L'absence de concertation entre les organisateurs de ce type de rassemblements et la police accentue encore ces difficultés. C'est pourquoi la ministre a décidé d'intégrer la Ville à un groupe de travail baptisé "New way of protesting" visant à développer une nouvelle approche policière pour faire face à ces nouvelles formes de protestation.

Lancé en février dernier, il est codirigé par la police fédérale et la zone de Bruxelles-Capitale Ixelles. Y sont abordées les questions liées à la collecte d'informations, dont le monitoring des réseaux sociaux, les relations entre les jeunes et la police, le suivi judiciaire opéré avec le parquet et les moyens à investir pour former davantage les policiers, par exemple à l'utilisation de gaz lacrymogènes, ou dans des caméras de sécurité.