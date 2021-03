Roger Raveel s’expose au Bozar dans le cadre d’une grande rétrospective

"Vous devez vous demander pourquoi Raveel n'était pas connu au niveau international. C'est parce que son œuvre était presque exclusivement cachée dans les bibliothèques flamandes. L'art doit-il donc redevenir local ? Il nous fait réfléchir aux clichés".

L'exposition, qui présente plus de 150 pièces, est divisée par thèmes et jette un regard global sur l'individualité radicale de l'œuvre de Raveel à travers dix sujets spécifiques mis en évidence: "Autoportraits", "Étude sans personnage", "Intérieur et extérieur", "Rayures", "Modernité sur terre", "Plus près de la nature", "Le carré", "Le chariot", "Combinaisons" et "Déclarations monumentales".

Le parcours thématique montre également comment la quête de Raveel pour son propre réalisme se manifeste en différentes phases tout au long de son œuvre. Les autoportraits avec ou sans expression, le paysage rempli de poteaux et de murs en béton, les tableaux de nature spirituelle ou l'ajout d'objets et de miroirs dans sa peinture montrent la polyvalence du peintre. Mais en même temps, il n'a jamais abandonné sa vision quotidienne de la simple campagne.