Une astronaute de la NASA se fait livrer du fromage de Rumbeke dans l’espace

L’astronaute américaine s’est éprise des fromages OG Kristal et Old Farmdale de la ferme ‘t Groendal à Rumbeke. "Ce sont des variants de nos fromages Brokkeloud Roeselare et Oud Roeselare, que nous fabriquons pour le marché américain", expliquait Louis-Philippe Deweer de la crèmerie installée dans la commune de Roulers. "C’est vraiment sympathique d’apprendre que notre fromage est dégusté dans l’espace. C’est pour cela que nous travaillons, pas vrai".

Les fromages ont atterri à l'ISS grâce au commerce anversois Van Tricht, qui est en charge de la distribution à l'étranger, et un magasin de fromage américain à Houston, où Shannon Walker (photo ci-dessous) était cliente avant son départ dans l'espace. L'enseigne Houston Dairymaids a reçu pour la première fois en décembre une demande de livraison de la part de la NASA pour ce fromage belge spécifique, et a reçu un seconde commande ce mois-ci encore.

"Nous avons d’abord douté de l’origine de la demande. S’agissait-il d’une blague ?", s’exclamait Deweer. "Mais les astronautes de l’ISS peuvent établir une liste de souhaits. Et l’un de nos fromages figurait sur cette liste. La NASA a contacté le magasin à Houston où l’astronaute était cliente. Nous avons envoyé un bloc d’un kilo pour qu’ils puissent en préserver des échantillons et en tester la sécurité. Le fromage n’est donc pas livré en tube. Et d’ici peu, nous enverrons encore une portion de fromage via le commerçant anversois Van Tricht".

"Qui pense que son fromage sera un jour dégusté dans l'espace? Mais nous en sommes très fiers. Quelle belle réclame cela fait!", concluait Deweer.