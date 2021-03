La Flandre administrera plus de 154.000 vaccins la semaine prochaine

La part du lion des vaccins prévus la semaine prochaine ira aux centres de vaccination (86.895), puis dans les hôpitaux (37.530) et les institutions collectives de soin (18.630).

Le tempo de vaccination augmentera encore durant la semaine du 29 mars avec 191.421 doses prévues en Flandre. Plus des deux tiers des vaccins sont destinés aux 95 centres de vaccination (165.945).

"Les centres de vaccination deviendront de plus en plus le cœur de la campagne de vaccination", a expliqué le ministre flamand du Bien-être et de la Santé, Wouter Beke.