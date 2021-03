Le “plan plein air” est reporté, des mesures de prévention accrues réclamées pour les écoles

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions se sont réunis de 15h à 18h environ en visioconférence pour faire le point sur la pandémie de Covid-19 en Belgique. Ce Conseil de concertation avait été appelé par le Premier ministre Alexander De Croo, une semaine plus tôt que prévu, en raison d’une nouvelle hausse importante du nombre de contaminations au coronavirus et du nombre d’hospitalisations. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le Premier ministre et le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, ont souligné que les assouplissements prévus pour le 1er avril étaient en grande majorité suspendus, afin de pouvoir maintenir le retour de tous les élèves du secondaire à temps plein à l’école dès le 19 avril et une réouverture dans le secteur Horeca dès le 1er mai.