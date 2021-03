Un hôtel centenaire du Coq premier à atteindre la neutralité carbone en Flandre?

Des matériaux durables seront utilisés pour réaménager l’hôtel historique. "Cela ira de matelas écologiques aux robinets de douche, en passant par des appareils plus économes en cuisine. Nous collaborons avec des producteurs locaux de légumes et de boissons, toujours dans le but d’atteindre une neutralité carbone", précise Guido Francque.

L’hôtel du Coq n’est pas le seul à prétendre à la neutralité carbone. L’Hôtel Belvue à Bruxelles mériterait aussi ce titre non officiel. "Nous avons l’ambition, mais aussi les preuves, que nous parviendrons à être le premier hôtel climatiquement neutre en Flandre", conclut Guido Francque.