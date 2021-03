"You'll never walk alone" : les radios d'Europe lancent un nouveau soutien à leurs auditeurs

Les notes de la chanson "You'll never walk alone" de Gerry & The Pacemakers ont résonné à 8h45 ce vendredi sur plus de cent stations de radio à travers toute l'Europe, simultanément. Et notamment sur toutes les chaines de la VRT. "S'unir grâce à la musique, telle est l'idée, pour s'arrêter un instant et réfléchir aux moments difficiles mais aussi agréables traversés en cette année de pandémie", expliquait Sven Pichal (photo), animateur sur Radio 2 (VRT), qui avait réitéré cette année l’initiative lancée en 2020 par un DJ néerlandais.