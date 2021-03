Huit jeunes arrêtés à la suite de l’assassinat à Beveren, sans être directement liés aux faits

Dans le cadre de l’enquête sur la mort violente d’un homme homosexuel de 42 ans, décédé début mars dans un parc à Beveren, trois suspects de 16 et 17 ans ont été envoyés au centre fermé pour jeunes d’Everberg (Brabant flamand) peu après les faits. Ce vendredi on apprenait que huit autres jeunes ont été appréhendés dans les régions d’Anvers et du Pays de Waas. Il s’agirait de sept mineurs d’âge et d’un adulte qui ne seraient pas directement impliqués dans l’assassinat à Beveren, mais vraisemblablement dans des faits semblables.