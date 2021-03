Jasper Stuyven remporte la classique Milan-Sanremo

Le coureur cycliste louvaniste de 28 ans a créé la surprise en devançant au sprint final l’Australien Caleb Ewan et le Belge Wout van Aert. Peter Sagan a terminé 4e et Mathieu van der Poel 5e. C’est la plus grande victoire dans la carrière sportive de Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), qui était parvenu à remporter jusqu’à présent des semi-classiques. Il a fait honneur à sa réputation de bon sprinteur.