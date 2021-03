Une équipe mobile a vacciné 158 sœurs au monastère de Heverlee

"Nous avons vu suffisamment du monde, mais nous rendre toutes à la Brabanthal à Louvain pour se faire vacciner, ce n’était pas possible", expliquait à la VRT la mère supérieure Chris Meulenaere. L’âge moyen des religieuses est en effet 87 ans, elles se déplacent presque toutes difficilement, souvent en chaise roulante ou avec un déambulateur, et il aurait été très compliqué d’organiser du transport pour les 158 sœurs et le personnel.

Une équipe mobile de vaccination s’est donc rendue au monastère de Heverlee. L’opération n’a duré qu’un midi.

"Nous sommes soulagées d’avoir pu être vaccinées. C’est un jour de fête pour nous", se réjouissait sœur Agnès.