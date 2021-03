“Carnaval sauvage" à Bruxelles : une dizaine d’interpellations

La police de la zone Midi (communes d’Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a interpellé une dizaine de personnes après le "Carnaval sauvage" qui a traversé Bruxelles samedi après-midi, alors que deux sections de la police ont été prises pour cible dans la rue du Charroi à Forest. Auparavant, les policiers avaient déjà identifié une dizaine d'autres participants à l'événement non annoncé et donc non autorisé.