A Lierre, 25 familles expulsées de logements sociaux en raison d’un patrimoine à l’étranger

La ville de Lierre a chargé un bureau néerlandais de mener cette enquête parce que la liste d’attente pour un logement social est longue. "Nous avons 1.135 logements et il y a 1.900 personnes sur la liste d’attente", indique Marc Vanden Eynde. "L’offre ne suffit donc absolument pas".

Parmi les 25 locataires touchés, il y a des couples âgés, des familles qui devront partager entre plusieurs générations les dizaines de milliers d’euros d’amende. Certains retourneront peut-être dans leur pays d’origine plutôt que de tenter de trouver un logement sur le marché privé belge, onéreux. D’autres vendront sans doute leur bien à l’étranger pour payer l’amende.

Le sujet est délicat. Les locataires concernés admettent qu’ils ont commis une fraude sociale, mais parlent de chasse aux sorcières. Pourquoi un locataire social ne peut-il posséder de bien immobilier, mais est-il autorisé à avoir une voiture de luxe garée devant son logement ou plusieurs centaines de milliers d’euros dans son compte en banque ?

Le ministre flamand des Finances, Matthias Diependaele (N-VA, photo), veut continuer à faire contrôler les biens immobiliers à l’étranger. Il consacrera chaque année 5 millions d’euros pour soutenir les sociétés de logements sociaux qui veulent faire mener des enquêtes.

Ces enquêtes sont-elles légales ? Des sociétés de logement social à Anvers et Hamme sont pionnières en la matière. Elles ont déjà fait mener des enquêtes et ont obtenu gain de cause en première instance et en appel, tant dans le domaine de la protection de la vie privée que dans celui de la discrimination. La justice leur donne donc pour l’instant raison.