Le gouvernement flamand examine comment reconstruire le village de Doel

Le gouvernement régional a commandé une étude et lancé un groupe de travail pour analyser d’ici l’été quelles sont les possibilités de reconstruction du petit village de Doel, coincé entre les réacteurs de la centrale nucléaire et le port d'Anvers, a appris VRT NWS. L'extension du port anversois avait provoqué un exode de la plupart des habitants et vu les maisons se délabrer, à tel point que le village fantôme n’abritant plus que quelques dizaines de citoyens est devenu une attraction pour les curieux.