Le SP.A s’appelle désormais Vooruit, "pour rompre avec la vieille politique"

"Nous entamons une nouvelle aventure qui doit nous permettre de nous mettre à l'écoute et de faire bouger les choses chaque jour, afin de contrer la lenteur, l'inertie et la régression", a déclaré Conner Rousseau lors du lancement en ligne (photo). Utilisé depuis 2001, lorsqu'il avait succédé à SP, le nom du "Socialistische Partij Anders" (Parti socialiste autrement) devait déjà devenir Vooruit en décembre dernier, mais la date de lancement a été reportée à ce 21 mars, jour du printemps.

Le changement ne s'est pas déroulé sans encombres, notamment parce que des sections locales de partis portaient déjà le nom de Vooruit. Mais l'opposition la plus acharnée est venue du grand centre gantois pour les arts, le célèbre "Vooruit", qui a dû se résigner à se mettre en quête d'un nouveau nom. Il s'appelle provisoirement "Voo? uit".

"Comment faire de notre pays le meilleur au monde, c'est la question que je pose aujourd'hui à chacun d'entre vous. Et depuis le coronavirus, cette question est plus importante que jamais", a affirmé Conner Rousseau. À ses yeux, cette tâche est bien sûr celle du politique, mais plus à la manière de la "vieille politique". "Cela ne marche plus, et il pourrait difficilement en être autrement quand on voit le monde politique prendre un an et demi pour former un gouvernement".