Les ministres de l'Enseignement resserrent les mesures sanitaires dans les écoles

"La situation (sanitaire) actuelle est loin de justifier une fermeture générale des écoles", a commenté dimanche soir la ministre francophone Caroline Désir (photo, à g.) lors d'une conférence de presse avec ses homologues flamand Ben Weyts (photo, centre) et germanophone Lydia Klinkenberg (photo, à dr.). "Anticiper les vacances de Pâques aurait par ailleurs été une nouvelle rupture dans la scolarité (...) ce qui n'aurait fait qu'étendre les difficultés (scolaires et psychologiques) des enfants", a ajouté Désir, rappelant que selon certains experts eux-mêmes pareille mesure n'aurait en plus eu qu'un impact sanitaire limité.

Plutôt que des mesures générales, les trois ministres proposent d'agir plus énergiquement là où les risques sont les plus grands. Ainsi, dans les communes du pays où le virus est identifié comme en forte progression, une classe sera dorénavant fermée jusque Pâques dès qu'un seul cas positif y sera décelé. La bonne aération des locaux fera l'objet d'une nouvelle campagne d'information dans les écoles.

Dans la mesure du possible, les récréations seront organisées de manière séparée, toutes les activités devant être menées dans une même bulle-classe. Les réfectoires seront fermés. Les enfants mangeront en classe ou en extérieur. Les cours de gymnastique seront eux aussi organisés en plein air.