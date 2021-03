Mustafa Kör succèdera en janvier à Carl Norac comme Poète national

"J'aimerais enlever la poésie des jardins botaniques au sein desquels elle est souvent logée. Cet environnement précieux peut être hermétique, je souhaite donc emmener les poèmes dans les jardins et les semer, en espérant que ma poésie s'épanouira et proliférera dans des formes hybrides, amorphes, nouvelles et affirmatives", a déclaré Mustafa Kör, qui commencera à travailler avec Carl Norac sur divers projets dans les mois précédant sa nomination.

Mustafa Kör, notamment connu pour son roman "De Lammeren" publié en 2007, est né 1976 en Anatolie et a grandi à Opgrimbie, dans le Limbourg. Son père est venu en Belgique pour travailler dans la mine. "J’ai grandi avec des voisins italiens et grecs, notamment", explique l’écrivain. Il a déjà été poète de la ville de Genk (Limbourg), "à un moment où je n’avais pas encore couché un seul poème sur papier. Mais la poésie s’est emparée de moi et je me suis demandé pourquoi je ne m’y étais pas essayé plus tôt".