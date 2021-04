Frank Vandenbroucke "extrêmement préoccupé" par la hausse du nombre d'hospitalisations

"Ce sont des chiffres inquiétants", a déclaré Frank Vandenbroucke. "Si nous voulons rouvrir complètement et définitivement les écoles après les vacances de Pâques et si nous voulons rouvrir le secteur horeca le 1er mai, nous devons "mettre le paquet". Le ministre ne veut pas anticiper de nouvelles mesures ni de restrictions supplémentaires. Le comité de concertation des différents gouvernements se réunira à nouveau dans le courant de la semaine.

Le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) a également demandé que les enseignants soient vaccinés en priorité, après les plus de 65 ans et les personnes souffrant de troubles sous-jacents. Mais selon le ministre Vandenbroucke, le calendrier de vaccination est établi en concertation avec les différents ministres de la Santé publique, dont le ministre flamand Wouter Beke (CD&V). Selon Frank Vandenbroucke, ce n'est pas une question de "principe", mais il faudra attendre la mi-mai pour que les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes soient vaccinées.