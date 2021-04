La lutherie bruxelloise "Maison Bernard" remporte un prix international doté de 100.000 euros

La Maison Bernard, entreprise familiale bruxelloise spécialisée dans la fabrication et la réparation de violons, est lauréate de la première édition du prix international "Family is Sustainability" d'une valeur de 100.000 euros. Le prix est décerné par Primum Familiae Vini (PFV), une association de douze grandes familles viticoles européennes engagées dans la durabilité et le transfert des connaissances.