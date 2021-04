La menace terroriste aujourd'hui : entre résidus de l’islamisme radical et ascension de l’extrême droite

Sur les quelque 290 FTF encore en zone de conflit, environ 165 seraient décédés, tandis que plus ou moins un tiers de tous les combattants sont entre-temps revenus en Belgique, dont la grande majorité déjà en 2013-2014, précise l'Ocam. Parmi ceux qui sont revenus du front, certains "ont déjà pris seuls leurs distances avec l'idéologie islamiste", ajoute le chercheur Thomas Renard. "Ils ont vu ou participé à des choses traumatisantes et ont le désir de passer à autre chose. Cela ne signifie pas qu'ils sont devenus des citoyens modèles, mais ils ne constituent plus une menace terroriste. On pourrait se méfier de leur discours", concède l'expert en radicalisation. "Mais si l'on met en miroir leurs paroles et leurs actes, cela se confirme. Le djihad et l'idée selon laquelle les peuples syrien et irakien étaient oppressés avaient un sens pour eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils étaient prêts à poser des bombes dans le métro bruxellois. Statistiquement, on remarque qu'effectivement, seul un petit groupe pose encore problème en termes de menace domestique."

Une analyse que confirme l'Ocam. "La grande majorité (des Belges radicalisés) montre des signes positifs de réinsertion et semble avoir abandonné son idéologie extrémiste. (...) Les personnes les plus extrémistes font l'objet d'un suivi prioritaire par les services de sécurité. D'autres bénéficient d'une approche plus préventive, axée sur la réinsertion dans notre société. Bien que le risque zéro n'existe pas, les risques sont considérablement réduits grâce à cette approche."

Du tout-répressif, la Belgique est en effet passée à une approche plus nuancée, mêlant aussi prévention et collaboration à tous les niveaux de pouvoir tout en impliquant les services sociaux et la société civile. Lancé en 2006, le Plan d'action radicalisme (Plan R), qui vise à réduire autant que possible l'extrémisme et les processus de radicalisation dans la société, a été actualisé en ce sens. En parallèle aux Taskforces nationale et locales, qui se focalisent sur la sécurité, "des Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme (CSIL-R) ont été créées au sein des communes pour les aspects de détection précoce, de prévention, de suivi et de réintégration", explique l'Ocam. Cette pluridisciplinarité et l'approche au cas par cas revendiquée sont nécessaires au vu de l'échec du pur sécuritaire. "La lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation commence par le développement d'une société inclusive", insiste l'Ocam.