"Si les chiffres continuent de grimper, un petit lockdown peut s'avérer  nécessaire", prévient Van Gucht

Les chiffres de ces derniers jours ne sont pas bons, et la situation inquiète le virologue. "Nous avons connu plusieurs journées avec plus de 5.000 contaminations. Ces chiffres n’avaient plus été enregistrés depuis octobre et novembre, lors de la deuxième vague", indique-t-il.

Steven Van Gucht pointe également une hausse préoccupante du nombre de personnes en soins intensifs. "Je pense que nous devons tirer le frein à temps, avant que le système ne soit à nouveau surchargé", estime-t-il.