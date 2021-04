Un jeune footballeur sur trois a déjà été victime de racisme, sexisme ou grossophobie

Si les matches entre équipes de jeunes se déroulent globalement de manière plus sereine, plus les joueurs sont âgés, plus le nombre d’incidents augmente. "Les spectateurs mais aussi les joueurs se comportent de manière plus civilisée lors de matches entre équipes de jeunes. Chez les jeunes joueurs, l’évolution prime le résultat du match, et la compétition passe au second plan", relève le professeur Jeroen Scheerder, expert en sociologie du sport à l'université louvaniste, qui a dirigé l'étude.

Selon les chercheurs, le racisme est un phénomène persistant sur les terrains de jeunes et autour de ceux-ci. "Des allusions ou moqueries qui sont le plus souvent lancées de manière insidieuse, avec une forme d'humour en faux paravent", estime Ellen Huyghe, chercheuse en sociologie, interrogée dans Le Soir et les journaux du groupe Sudpresse.

Près de trois parents sur quatre ont assisté au cours des deux dernières saisons de football à des actes de discrimination pendant des matchs entre équipes de jeunes. Quelque 60% d’entre eux déclarent même que ces actes se sont répétés au cours des saisons, et près d’un quart ont indiqué que leur enfant en avait souffert. Ce dernier chiffre est une sous-estimation du problème puisque les chiffres qui ressortent de l’enquête menée auprès des jeunes footballeurs sont plus élevés.