Un comité de concertation convoqué mercredi à 9h : "Toutes les mesures seront envisagées"

Le dernier comité de concertation avait eu lieu vendredi dernier, et avait abouti essentiellement à un léger tour de vis dans l'enseignement, ainsi qu'à un report du "plan plein air". Rapidement, il était apparu qu'un nouveau comité pourrait être convoqué sous peu, pour édicter éventuellement des mesures plus restrictives. Une réunion du Kern regroupant les principaux ministres du gouvernement fédéral est dores et déjà prévue ce soir à 20h.

En attendant, les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons et les dirigeants politiques s'en inquiètent.

"Les contaminations et les hospitalisations augmentent partout, mais nous ne sommes pas dans une phase exponentielle comme on l'a connue avant la deuxième vague", a ainsi nuancé mardi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem en conférence de presse. Entre le 16 et le 22 mars, il y a eu en moyenne 204 hospitalisations par jour, mais sur la journée du samedi 20 mars, 243 patients ont été admis, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l'année 2021. Mardi, 2.359 malades étaient hospitalisés, dont 588 aux soins intensifs. A ce rythme, 1.000 patients y seront hospitalisés à la mi-avril, estime-t-on.

L'hypothèse d'un tour de vis plus important sera dès lors sur la table du comité de concertation. Le débat risque cependant d'être délicat. "Je comprends les préoccupations des virologues, mais nous devons prendre en compte tous les facteurs, y compris l'adhésion de la population", a déjà averti le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) lors d'un debriefing au parlement régional.