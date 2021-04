Cette coiffeuse récupère les cheveux de ses clients pour les recycler et en faire des filtres à eau

S'ils utilisent des cheveux humains, c'est surtout pour des raisons pratiques, estime Mieke Bracke : "Il y a beaucoup de cheveux humains qui finissent à la poubelle or il est parfaitement possible de le récupérer. Avec les poils d'animaux, c'est plus difficile." Les cheveux humains sont incroyablement résistants et ne se décomposent pas non plus, ils peuvent donc durer très longtemps.

Et la coiffeuse aura encore plus de cheveux après cette semaine, car son activité tourne à plein régime. La menace d'un nouveau confinement éventuel a dopé son activité : "En deux jours, j'ai reçu 50 réservations."