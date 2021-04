Covid-19: plus de 4.000 nouvelles contaminations par jour en moyenne

Le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke (photo) a prévu 1,3 million d'euros de compensation pour les vaccinations dans les maisons de repos (et de soins) de la Région du nord du pays. Celles-ci touchent à leur fin. Le taux de couverture vaccinale des résidents est de 95 %, tandis que celui du personnel est d'environ 87 %, a indiqué le ministre ce mardi.

Wouter Beke s'attend à ce que ce pourcentage progresse encore. Concrètement, cela concerne 85.381 unités de logement dans les maisons de repos et les centres de revalidation et 652 nouvelles unités de logement à ouvrir. Les résidents et membres du personnel qui y arriveront plus tard seront respectivement vaccinés par une équipe mobile ou par le centre de vaccination.

Il a été décidé qu'un montant de 80,34 euros par heure serait versé. Ce chiffre est basé sur 20 vaccinations par heure. Au total, la Flandre consacre un peu plus de 691.000 euros à la vaccination des résidents. La même rémunération à l'heure s'applique à la vaccination du personnel. Au total, cela représente plus de 622.000 euros.