Pour éviter une 3e vague, des généralistes demandent un nouveau comité de concertation avant vendredi

L'association de médecins généralistes "Domus Medica" souhaite que le comité de concertation composé des différents gouvernements se réunisse avant vendredi pour prendre des mesures sanitaires supplémentaires. "Si nous n'agissons pas maintenant, nous nous dirigeons vers une troisième vague. Et plus nous attendons, plus le confinement restera la seule mesure possible".