La Pologne offre des vaccins AstraZeneca pour le personnel de l'Otan

"C'est une bonne nouvelle pour tout le monde", a affirmé lundi une source diplomatique en soulignant que ce geste permettait aux Polonais - déjà considérés comme des "bons alliés" - de "rehausser leur image". Cette offre a permis à Varsovie de "gagner beaucoup de crédit", a confirmé une autre source à l'agence Belga. Elle a regretté que la Belgique, pays-hôte de l'Otan et donc soumis à certaines obligations à ce titre, n'ait pas réussi à trouver en temps utile les vaccins nécessaires, en raison des retards de livraison, principalement imputables au groupe anglo-suédois AstraZeneca.

Certaines délégations nationales auprès de l'Otan, notamment celles d'Italie et des Etats-Unis, ont toutefois pris les devants et déjà vacciné leur personnel. Dans les couloirs du siège, on raconte aussi l'histoire d'un ambassadeur qui a effectué durant un week-end un aller-retour en voiture vers sa capitale pour se faire vacciner.

Le refus de la Belgique de livrer les vaccins en priorité au personnel du siège de l’Otan risque-t-il de nuire à l’image de notre pays ? "Eventuellement", estime le journaliste Jan Balliauw (VRT). "Certains pays vont peut-être reprocher à la Belgique de vouloir les avantages de l’Otan - parce que le siège administratif de l’Alliance est installé à Bruxelles -, mais de rejeter les obligations. D’autre part, il y a encore d’autres institutions internationales - européennes notamment - installées en Belgique, et elles ne bénéficient pas d’une vaccination prioritaire".