Les amendes de roulage ont été payées plus rapidement en 2020

Le fait que les amendes soient payées plus rapidement serait partiellement lié à une simplification numérique. Il est en effet possible maintenant de payer une amende depuis sa voiture via un code QR, et de contester une contravention via un document en ligne.

"Dorénavant, vous pouvez payer une amende via le site https://www.amendesroutieres.be/ du Service public fédéral Justice, mais aussi contester une amende", indiquait le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne. "Autrefois, tout cela devait être fait sur papier. Cela rend la procédure plus aisée".

"Par exemple, si vous roulez trop vite, vous recevez une amende endéans une semaine. Par courrier ou via l’internet. Nous constatons qu’en 2020 quelque 93% des amendes ont effectivement été payées. C’est un record ! Jamais autant d’amendes n’avaient été payées, et aussi vite. Parce que le système a été simplifié", concluait Vincent Van Quickenborne au micro de la VRT.