Plus d’un ménage belge sur cinq en situation de précarité énergétique

Si les Régions ont prévu d’y consacrer plusieurs milliards d’euros au cours des cinq prochaines années, la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique, gérée par la Fondation Roi Baudouin, plaide pour accompagner et impliquer les locataires pendant le processus de rénovation, mais aussi avant et après.

Cette démarche prend en compte leurs besoins, défend la plateforme, qui rassemble notamment fournisseurs et distributeurs d’énergie, régulateurs, experts, associations de lutte contre la pauvreté et CPAS. "Elle les aide à prendre en main leur logement et à gérer leur consommation d’énergie. Elle fait émerger des craintes liées à la rénovation et permet de les prendre en compte. Elle améliore la relation entre les locataires et le gestionnaire du logement. Elle crée un sentiment de communauté parmi les locataires et elle encourage le respect et l’entretien des lieux", explique-t-elle.

La plateforme demande ainsi de créer des échanges entre les locataires, les parties prenantes de la rénovation et les sociétés de logements social. Elle plaide en outre pour accompagner les locataires de logements sociaux après la rénovation et répondre à leurs questions ou problèmes, par exemple via un service de conciergerie ou un locataire référent qui assure le relais entre la société de logement et ses locataires.