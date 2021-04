Quatre mineurs arrêtés pour des projets concrets d'attaques terroristes dans notre pays

"L'un des jeunes avait acheté une machette", a déclaré le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Un autre avait l'intention d'acheter des couteaux. Ce sont des acteurs isolés. Il s'agit de personnes instables qui sont en contact avec des semeurs de haine via internet et qui ont été influencées par des idéologies extrémistes. Ils ne faisaient pas partie d'une seule et même organisation. Bien que certains aient eu des contacts entre eux via les réseaux sociaux dans des canaux privés."

Les services de sécurité ont rapidement donné l'alerte. Les quatre jeunes ont maintenant été placés dans une institution pour jeunes. Ils continueront à être surveillés par les services de sécurité et seront également contactés par des organismes de déradicalisation. Ces organisations tentent notamment de leur enseigner une interprétation correcte de l'islam.

"Il s'agit de jeunes belges d'origines diverses", déclare enciore le ministre Van Quickenborne. "Il y a des convertis parmi eux, et ils sont flamands et wallons. Mais ce que nous constatons surtout, c'est qu'il s'agit de jeunes et de familles qui n'étaient pas connues des services de sécurité auparavant. Cela rend notre travail plus difficile. Ce sont des personnes qui se radicalisent rapidement via internet. Il est donc important de les atteindre rapidement."

Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir exactement pourquoi ces jeunes se sont radicalisés. Mais il est clair que cela s'est produit très rapidement, et au cours de ces derniers mois.