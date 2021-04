Stages de Pâques annulés: chômage temporaire pour les parents

En raison des mesures sanitaires renforcées par le dernier Conseil de concertation en date, nombre de stages et camps de vacances pour les jeunes ne pourront avoir lieu pendant le congé scolaire de Pâques. Ces activités devant avoir lieu en groupes de maximum 10 enfants (au lieu de 25) et sans nuitées, divers organisateurs ont été forcés d’annuler leurs projets. Les parents concernés s’arrachent les cheveux, ne sachant plus comment assurer la garde de leurs enfants. Le gouvernement a donc décidé de leur permettre de prendre un chômage temporaire ou technique pour pouvoir garder eux-mêmes leurs enfants.