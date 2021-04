Vaccination : le gouvernement flamand demande l’avis du Conseil Supérieur de la Santé

Le gouvernement flamand demande au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) un avis complémentaire sur l'ordre de vaccination, plus précisément sur les groupes qui pourraient être prioritaires après les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidités. C’est ce qu’a indiqué ce mardi le ministre-président flamand Jan Jambon. Entretemps, les communes de Vilvorde et Machelen vont donner priorité aux enseignants pour les vaccins qui n’ont pu être administrés aux personnes actuellement prioritaires.