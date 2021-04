Covid-19 : Plus de 600 patients aux soins intensifs

Sur les 2.402 personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, 601 sont en soins intensifs, ressort-il de la dernière mise à jour du bulletin épidémiologique publié par Sciensano mercredi. Ces deux données sont en hausse de 15% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 17 et le 23 mars, il y a eu en moyenne 215,3 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus (+28%).