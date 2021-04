Le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever bénéficie d’une protection rapprochée

L'opération Sky ECC a permis aux enquêteurs de déchiffrer un milliard de messages envoyés sur des téléphones cryptés. Les trafiquants de drogue ont ainsi été infiltrés durant deux ans. Entre-temps, plus de 50 suspects ont été arrêtés. Des tonnes de drogue ont également été interceptées ainsi que d'importrantes sommes d'argent. On parle du plus grand coup de filet jamais porté au milieu de la drogue dans notre pays.

Il est à craindre que le monde de la drogue ne réagisse et s'en prenne au bourgmestre d'Anvers. C'est pourquoi Bart De Wever et sa famille sont sous haute protection depuis la semaine dernière. La police est stationnée devant chez lui à Deurne 24 heures sur 24. Bart De Wever lui-même a également des gardes du corps. Mais son porte-parole ne veut pas donner plus de détails à ce sujet.