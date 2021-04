La jetée de Blankenberge en rénovation, "pour retrouver son aspect de 1933"

La jetée de 1894 était en fonte. Celle qui a survécu jusqu’à notre époque date de 1933. Un ensemble architectural de cette ampleur est assez courant en Angleterre, mais il est nettement plus rare en Belgique, indique Sebastiaan Defoort. "Cette jetée a certains atouts. D’une part, elle permet une vue unique. Et d’autre part il n’existe pas en Belgique, et probablement pas en France non plus, d’autre jetée de cette envergure".

Les cafés et restaurants dans le bâtiment sur la jetée resteront accessibles au public pendant les travaux. Des deux côtés du chemin existant, des accès seront installés. Ainsi, du côté gauche, il y aura un accès pour les piétons et du côté droit un passage pour les véhicules des fournisseurs et des services de secours.