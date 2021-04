La police évacue plus de 200 étudiants rassemblés sur la Ladeuzeplein à Louvain

Hier, la ville de Louvain a présenté un plan printanier visant à désengorger les places et les parcs lors des belles journées printanières. Mais ce plan est arrivé un peu trop tard. "Il y avait déjà beaucoup de monde sur toutes les places de la ville hier", déclare Marc Vranckx, le porte-parole de la police. "Au début les personnes respectaient bien les mesures imposées : respect de bulles de dix personnes maximum et port du masque. Les choses se passaient très bien. Mais lorsque le parc communal a été fermé le soir, de nombreux groupes d’étudiants se sont rendus sur la Ladeuzeplein, (la plus grande place de la ville où se trouve la bibliothèque universitaire ndlr.) et là, nous avons eu quelques problèmes avec des groupes qui avaient trop bu et qui pensaient que les mesures ne s'appliquaient pas à eux."

Dans un premier temps, la police a tenté de sensibiliser les personnes présentes. Mais lorsque cela s'est avéré insuffisant, les policiers sont intervenus. "Vers 23 heures, nous avons demandé à tout le monde de quitter la place", poursuit Marc Vranckx. "Cependant, un certain nombre de personnes ont refusé de le faire. Quelques PV’s ont alors ont été dressés et une personne, qui avait vraiment été trop loin, a été arrêtée."