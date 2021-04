Alexander De Croo : "Nous avons opté pour une douleur de courte durée" 

Face à l'augmentation récente des hospitalisations due au Covid-19, et notamment aux soins intensifs, un nouveau Comité de concertation était réuni dès 9h ce mercredi matin au palais d'Egmont à Bruxelles. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et les ministres-présidents des entités fédérées ont tenu une conférence de presse à 13h20, pour faire part des résultats de cette concertation.

Dès ce samedi, les commerces non-essentiels ne seront plus accessibles que sur rendez-vous, mais ils pourront rester ouverts.

Les métiers de contact non médicaux, parmi lesquels les salons de coiffure qui avaient rouvert il y a six semaines mais aussi les salons de beauté, massage et tatouage notamment, doivent à nouveau fermer. Les grands magasins de type supermarché resteront ouverts, mais avec une limite de 50 personnes.

Par ailleurs les sorties en extérieur seront à nouveau limitées à un groupe de 4 personnes, et non plus 10 personnes, comme cela avait été élargi vendredi dernier. Les ménages de plus de 4 personnes peuvent se déplacer en plus grand nombre.



Une autre mesure importante concerne le télétravail, avec une annonce de contrôles renforcés du respect de l'obligation dans les entreprises. Les employeurs doivent tenir un registre précisant les personnes présentes sur le lieu de travail et à quel moment. Les administrations publiques sont également tenues de respecter les obligations de télétravail. La menace de fermeture en cas de non-respect a clairement été agitée par le gouvernement.

Les voyages non essentiels restent interdits pendant les vacances de Pâques, jusqu'au 18 avril inclus. Les contrôles aux frontières seront sensiblement renforcés, assure le Premier ministre Alexander De Croo.

Enfin, le nombre maximal de participants pour les manifestations statiques sur la voie publique est limité à 50.