Covid-19: le nombre de patients aux soins intensifs a doublé en un bon mois

Entre le 15 et le 21 mars, quelque 4.195 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, ce qui représente une hausse de 37% par rapport à la semaine précédente, indique ce jeudi l'Institut Sciensano. Les contaminations ont augmenté dans toutes les provinces du pays. La hausse la plus forte a été observée à Namur (+65%), puis en Brabant flamand (+60%). Suivent ensuite le Luxembourg (+51%), la province du Limbourg (+45%), le Hainaut (+33%), Bruxelles (+26%) et la province de Liège (+25%). Depuis le début de la pandémie en Belgique, 849.090 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.