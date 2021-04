Faire des courses sur rendez-vous : quels sont les commerces concernés ?

Pour rappel, les magasins essentiels restent ouverts et peuvent accueillir leurs clients sans rendez- vous. La liste n’a pas changé par rapport au confinement de novembre 2020. Quels sont ces commerces et services ?

• magasins d’alimentation, y compris les nightshops

• magasins de produits de soins et d’hygiène

• magasins d’alimentation pour animaux

• pharmacies

• magasins de journaux et librairies

• stations-services et fournisseurs de combustibles

• magasins de télécom, sauf ceux qui ne vendent que des accessoires

• magasins de matériel médical

• magasins de bricolage

• jardineries et pépinièries

• fleuristes et magasins de plantes

• magasins de gros destinés aux professionnels. Ils ne peuvent servir que les professionnels

• magasins de détails spécialisés dans les tissus

• détaillants spécialisés dans les fils à tricoter, travaux d’aiguille et mercerie

• magasins d’articles de papèterie

• les marchés hebdomadaires peuvent aussi rester ouverts