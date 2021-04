Les Diables Rouges battent le Pays de Galles sur la route vers le Mondial

Comme attendu, la Belgique butait dès le début de match sur un bloc gallois bien en place. En perte de balle, les joueurs de Roberto Martinez optaient pour un pressing haut. Sur leur première sortie de balle, les Gallois parvenaient à prendre le pressing belge à défaut. Wilson profitait d'un espace sur le flanc gauche belge, après une mauvaise sortie de défense de Jan Vertonghen, et servait Gareth Bale. Le capitaine gallois glissait le ballon à Connor Roberts qui ouvrait le score à la 10e minute de jeu.

Les Diables Rouges ne paniquaient pas et passaient une première fois tout près de l'égalisation, mais la reprise de Lukaku filait dans les airs (16e). Ce n'était que partie remise pour la Belgique qui égalisait grâce à Kevin De Bruyne 6 minutes plus tard. Esseulé aux 25 mètres, il décochait une frappe qui touchait le montant avant de rentrer dans le but de Danny Ward.

Les joueurs belges poursuivaient sur leur lancée et prenaient les commandes du match six minutes plus tard. Sur un centre venu de la droite de Meunier, Thorgan Hazard (photo) profitait d'une glissade de son défenseur pour tromper Ward de la tête (28e). La Belgique maintenait sa pression sur le bloc gallois, mais ne parvenait pas à inscrire un troisième but avant le repos.