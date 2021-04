Les élèves du primaire et du secondaire déjà en congé la semaine prochaine

La décision de maintenir l'enseignement maternel provoque aussi la colère des syndicats. L'ACOD Onderwijs, pendant flamand de la CGSP Enseignement, a d'ailleurs décidé de déposer un préavis de grève. La secrétaire générale du syndicat Nancy Libert estime "inacceptable" la décision de maintenir ces écoles ouvertes en arguant d'un nombre moins élevé de contaminations.

"Mais il y a aussi moins de tests. Les membres du personnel sont moins protégés, ils ne doivent pas porter de masque buccal et la distance d'1,5 mètre n'est pas garantie. Les institutrices et instituteurs maternels ne sont pas non plus vaccinés", a-t-elle souligné. Elle a expliqué que le secteur avait l'impression d'être considéré comme une garderie et que le rôle éducatif des maternelles était oublié.