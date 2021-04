Universités et écoles supérieures passent au numérique "sauf pour la pratique essentielle"

Alors que les écoles primaires et secondaires en Flandre, l’enseignement spécial et l’enseignement artistique à temps partiel donnent congé déjà la semaine prochaine à leurs élèves pour respecter les consignes de prévention sanitaire renforcées, décrétées mercredi midi par le Conseil de concertation, les écoles supérieures et universités ont décidé de continuer à dispenser les cours. Tout se passera néanmoins en ligne, excepté pour les cours pratiques essentiels, qui seront donnés en présentiel sur le campus. La décision a été prise mercredi soir par le ministre de l’Enseignement Ben Weyts et le secteur.