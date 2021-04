Comment le Duché de Bourgogne a-t-il influencé nos régions ?

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent chaque semaine un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. En français quand ils parlent d’une situation en Flandre, et en néerlandais quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

A l’occasion de leur 50e séquence, Ivan De Vadder et Alain Gerlache ont invité l’écrivain Bart Van Loo dont le livre de 2018 s’inscrit bien dans le projet bilingue des deux journalistes. " Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l’Europe " (Flammarion) est un grand succès en Belgique francophone, tout comme la version néerlandaise originale " De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen " l’a été en Flandre.