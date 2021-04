La reine Mathilde découvre l'exposition "Enfants de la Renaissance" à Malines

L’exposition "Enfants de la Renaissance", qui ouvre ses portes ce vendredi au musée Hof van Busleyden à Malines, retrace l'histoire de trois générations successives de princes et princesses de Habsbourg, qui ont passé une partie de leur enfance à Malines. Parmi eux figuraient Philippe le Beau, Marguerite d’Autriche et Charles Quint. L'exposition rassemble pour la première fois une sélection exceptionnelle de portraits d’enfants réalisés pour la Cour malinoise et explore leur contexte historique, didactique et artistique.