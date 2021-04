Les Musées royaux des Beaux-Arts ferment des salles par manque de personnel

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) sont confrontés à un manque de personnel, ce qui affecte leur fonctionnement. Le Musée royal d'Art ancien (photo) - avec ses salles dédiées à Rubens, Rembrandt et Bruegel notamment - sera désormais fermé pendant six mois afin de permettre la réouverture du Musée Fin de Siècle. Les deux établissements culturels seront dorénavant ouverts en alternance chacun pendant six mois, a appris VRT NWS. La ministre flamande au Tourisme, Zuhal Demir, regrette cette fermeture.