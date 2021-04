Une "blanchisserie" de cocaïne découverte à Arendonk

Au cours de l'intervention, la police a également intercepté 51 kilos de cocaïne. A la suite de l'opération, 11 personnes ont été interpellées. Selon le procureur général, elles seront déférées devant un juge d'instruction de Turnhout.

On ne connaît pas encore le rôle exact qu'aurait pu jouer chacun des suspects. Le procureur général qualifie actuellement les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en association et en organisation criminelle.

Le laboratoire technique, le Clan Lab Response Unit (CRU) de la police fédérale et le NICC (National Institute for Criminalistics and Criminology) se sont rendus sur place ce vendredi pour analyser les lieux.