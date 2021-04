Shopping sur rendez-vous : Comeos évoque "un désastre" avec une chute du chiffre d'affaires de 85%

Dans les centres-villes, le chiffre d'affaires a en moyenne chuté de 60% tandis que celui des magasins situés dans les centres commerciaux a plongé de 85% par rapport à un samedi normal, détaille la fédération.

"Dans la pratique et dans les chiffres, les nouvelles mesures du shopping sur rendez-vous équivalent à une troisième fermeture. Le gouvernement doit assumer sa responsabilité en soutenant les commerçants", estime dimanche l'administrateur délégué de Comeos, Dominique Michel. Concrètement, nous demandons une exonération de l'ONSS pour le deuxième trimestre et une contribution aux frais fixes de tous les commerçants, petits et grands", ajoute-t-il.

Comeos avait déjà calculé que le coût de ces nouvelles mesures pour l'ensemble du secteur s'élèverait à 1 milliard d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Plus de 13.000 emplois sont également menacés. "Si le premier samedi est indicatif des semaines à venir, plusieurs commerçants envisagent de fermer", pointe enfin l'enquête de la fédération.