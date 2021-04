A partir du 6 avril vous pourrez acheter un autotest en pharmacie, mais est-il fiable à 100% ?

Rien de plus que les autres. Puisque ces tests ne donnent pas une garantie à 100 % vous devez respecter toutes les mesures sanitaires, telles que la distanciation sociale et le port du masque.

Mais pourquoi alors faire de tels tests ? "Cela représente une couche supplémentaire de sécurité", explique le microbiologiste Herman Goossens. "Par exemple : vous voulez retrouver des amis ou vous voulez rendre visite à votre grand-mère, qui est votre contact préféré. À partir de maintenant, vous pouvez vous tester rapidement. Si le test est positif, vous restez à la maison. Vous n'auriez pas connu le résultat autrement, car vous n'avez peut-être pas (encore) de symptômes".

Plus il y aura de tests - y compris des autotests - plus nous détecterons de personnes infectées. Chaque infection que nous trouvons est une victoire", déclare encore Herman Goossens. "Nous trouverons aussi plus rapidement de cette façon les super-contaminateurs - les personnes qui ont beaucoup de particules virales et sont donc plus susceptibles d'infecter d'autres personnes".