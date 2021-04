Covid-19: le nombre moyen de décès quotidiens est monté à 28

Entre le 22 et le 28 mars, il y a eu en moyenne 241 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 22% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.691 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 711patients traités en soins intensifs et 382 d’entre eux reçoivent une assistance respiratoire.

Dimanche, 211 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de coronavirus, tandis que 89 patients pouvaient le quitter, après traitement.

Pendant la semaine du 19 au 25 mars, 28 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus. Cela représente une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente. L’épidémie de Covid a déjà entrainé le décès de 22.870 personnes en Belgique.

Sur la même période, près de 66.100 tests en moyenne (+21%) ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 7,7%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Pour ce qui est des vaccinations, les derniers chiffres en date (27 mars) indiquaient que 1.229.384 Belges ont déjà reçu une première dose, ce qui correspond à 13% de la population adulte. Et 502.648 personnes ont aussi reçu la seconde dose du vaccin.